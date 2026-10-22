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|CH Robinson Worldwide-Performance
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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen CH Robinson Worldwide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CH Robinson Worldwide-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CH Robinson Worldwide-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85.33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CH Robinson Worldwide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.172 CH Robinson Worldwide-Aktien. Die gehaltenen CH Robinson Worldwide-Aktien wären am 21.10.2026 165.18 USD wert, da der Schlussstand 140.95 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.18 Prozent vermehrt.
CH Robinson Worldwide war somit zuletzt am Markt 16.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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