S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 13.08.2016 wurden CH Robinson Worldwide-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 69.68 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143.513 CH Robinson Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 21’053.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 146.70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +110.53 Prozent.

CH Robinson Worldwide wurde am Markt mit 16.98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch