S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in CF Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die CF Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45.43 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das CF Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22.012 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’065.60 USD, da sich der Wert eines CF Industries-Anteils am 02.09.2026 auf 139.27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 206.56 Prozent vermehrt.

CF Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch