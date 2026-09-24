CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in CF Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 24.09.2023 wurde das CF Industries-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CF Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 84.21 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CF Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 11.875 CF Industries-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’432.61 USD, da sich der Wert eines CF Industries-Anteils am 23.09.2026 auf 120.64 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 43.26 Prozent.
CF Industries wurde am Markt mit 18.23 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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