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CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001

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Performance unter der Lupe 06.08.2026 16:02:29

S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CF Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CF Industries gewesen.

CF Industries Holdings
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Am 06.08.2021 wurde das CF Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46.19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CF Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.165 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 252.67 USD, da sich der Wert einer CF Industries-Aktie am 05.08.2026 auf 116.71 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 152.67 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von CF Industries belief sich jüngst auf 18.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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