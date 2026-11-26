CF Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62.80 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CF Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15.924 CF Industries-Anteilen. Die gehaltenen CF Industries-Papiere wären am 25.11.2026 1’871.02 USD wert, da der Schlussstand 117.50 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.10 Prozent angezogen.

Der Marktwert von CF Industries betrug jüngst 17.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch