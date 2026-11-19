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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in CF Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CF Industries-Papier statt. Der Schlusskurs der CF Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77.46 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die CF Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.291 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CF Industries-Papiers auf 113.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146.79 USD wert. Das entspricht einem Plus von 46.79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CF Industries bezifferte sich zuletzt auf 17.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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