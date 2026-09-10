S&P 500-Titel CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die CF Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25.00 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das CF Industries-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 400.000 CF Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 138.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55’244.00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 452.44 Prozent vermehrt.

Der CF Industries-Wert an der Börse wurde auf 20.28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch