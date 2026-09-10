CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CenterPoint Energy von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in CenterPoint Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CenterPoint Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37.79 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die CenterPoint Energy-Aktie investiert hat, hat nun 264.620 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 39.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’523.95 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.24 Prozent erhöht.
Am Markt war CenterPoint Energy jüngst 26.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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