S&P 500-Titel CenterPoint Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CenterPoint Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die CenterPoint Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CenterPoint Energy-Anteile bei 25.41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39.355 CenterPoint Energy-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’462.42 USD, da sich der Wert eines CenterPoint Energy-Anteils am 23.09.2026 auf 37.16 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 46.24 Prozent gleich.

Alle CenterPoint Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch