Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centene-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Centene-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Centene-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Centene-Papier bei 63.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15.855 Centene-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’063.42 USD, da sich der Wert eines Centene-Papiers am 12.08.2026 auf 67.07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6.34 Prozent erhöht.
Der Centene-Wert an der Börse wurde auf 32.10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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