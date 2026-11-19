Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Centene-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Centene-Papier an diesem Tag 35.95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Centene-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.782 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 187.62 USD, da sich der Wert eines Centene-Papiers am 18.11.2026 auf 67.45 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.62 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Centene bezifferte sich zuletzt auf 35.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch