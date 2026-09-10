S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Centene-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Centene-Papier bei 59.73 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Centene-Papier investiert hätte, befänden sich nun 167.420 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’724.93 USD, da sich der Wert eines Centene-Anteils am 09.09.2026 auf 64.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.25 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Centene eine Börsenbewertung in Höhe von 31.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch