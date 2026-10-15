S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centene von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Centene-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30.03 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Centene-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33.300 Centene-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’336.33 USD, da sich der Wert eines Centene-Papiers am 14.10.2026 auf 70.16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +133.63 Prozent.

Der Börsenwert von Centene belief sich jüngst auf 34.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch