S&P 500-Titel Centene-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centene-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Centene-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Centene-Aktie bei 74.17 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Centene-Aktie investiert, befänden sich nun 13.483 Centene-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’024.81 USD, da sich der Wert einer Centene-Aktie am 04.11.2026 auf 76.01 USD belief. Damit wäre die Investition 2.48 Prozent mehr wert.

Am Markt war Centene jüngst 33.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch