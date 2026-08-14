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Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055

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Rentables Cencora-Investment? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cencora von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cencora-Investment verdienen können.

Cencora
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Am 14.08.2021 wurden Cencora-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 119.57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83.633 Cencora-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cencora-Aktien wären am 13.08.2026 25’927.07 USD wert, da der Schlussstand 310.01 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 159.27 Prozent vermehrt.

Cencora wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60.13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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