Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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|Lukrativer Cencora-Einstieg?
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cencora-Investment gewesen.
Die Cencora-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cencora-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 119.37 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cencora-Aktie investiert, befänden sich nun 8.377 Cencora-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’692.05 USD, da sich der Wert einer Cencora-Aktie am 08.10.2026 auf 321.35 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +169.20 Prozent.
Der Börsenwert von Cencora belief sich zuletzt auf 60.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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