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Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055

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Lukrativer Cencora-Einstieg? 09.10.2026 16:02:34

S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cencora-Investment gewesen.

Cencora
267.92 CHF 1.75%
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Die Cencora-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cencora-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 119.37 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cencora-Aktie investiert, befänden sich nun 8.377 Cencora-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’692.05 USD, da sich der Wert einer Cencora-Aktie am 08.10.2026 auf 321.35 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +169.20 Prozent.

Der Börsenwert von Cencora belief sich zuletzt auf 60.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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