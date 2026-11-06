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|Profitabler Cencora-Einstieg?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Cencora-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Cencora-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Cencora-Aktie letztlich bei 127.57 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cencora-Aktie investiert, befänden sich nun 78.388 Cencora-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26’626.95 USD, da sich der Wert einer Cencora-Aktie am 05.11.2026 auf 339.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 166.27 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Cencora eine Börsenbewertung in Höhe von 67.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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