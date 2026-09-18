Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’815 -1.0%  SPI 19’546 -0.8%  Dow 51’595 -0.4%  DAX 25’316 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’232 -1.4%  Gold 4’356 0.3%  Bitcoin 66’593 5.7%  Dollar 0.8233 -0.1%  Öl 104.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
On-Aktie unbeeindruckt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch nur zeitweise fort
Suche...
ETF Sparplan

Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cencora-Aktien gewesen.

Cencora
252.99 CHF -1.99%
Kaufen Verkaufen

Am 18.09.2016 wurde die Cencora-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cencora-Anteile bei 84.11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.889 Cencora-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 3’678.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 309.41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 267.86 Prozent gesteigert.

Cencora erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cencora

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten