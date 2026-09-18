S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren eingefahren

Am 18.09.2016 wurde die Cencora-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cencora-Anteile bei 84.11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.889 Cencora-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 3’678.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 309.41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 267.86 Prozent gesteigert.

Cencora erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch