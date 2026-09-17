CDW Aktie 21034308 / US12514G1085
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen CDW-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurde das CDW-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 167.29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das CDW-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.978 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen CDW-Papiere wären am 16.09.2026 896.41 USD wert, da der Schlussstand 149.96 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 10.36 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von CDW belief sich zuletzt auf 19.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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