CDW Aktie 21034308 / US12514G1085
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in CDW eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der CDW-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 190.05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.262 CDW-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 737.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 140.10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 26.28 Prozent vermindert.
CDW war somit zuletzt am Markt 19.67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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