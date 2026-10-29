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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in CDW eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 29.10.2021 wurden CDW-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 186.65 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.358 CDW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 162.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 871.47 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.85 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für CDW eine Börsenbewertung in Höhe von 20.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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