S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 5 Jahren bedeutet

Am 29.10.2021 wurden CDW-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 186.65 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.358 CDW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 162.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 871.47 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.85 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für CDW eine Börsenbewertung in Höhe von 20.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch