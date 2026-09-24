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CDW Aktie 21034308 / US12514G1085

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CDW-Investition 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CDW von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in CDW-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

CDW
115.90 CHF -5.59%
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Vor 3 Jahren wurden CDW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 205.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das CDW-Papier investiert hätte, hätte er nun 48.600 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CDW-Papiers auf 146.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’103.42 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28.97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CDW eine Börsenbewertung in Höhe von 18.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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