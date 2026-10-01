CDW Aktie 21034308 / US12514G1085
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CDW-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das CDW-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen CDW-Anteile an diesem Tag bei 185.71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.538 CDW-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 69.01 USD, da sich der Wert einer CDW-Aktie am 30.09.2026 auf 128.16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30.99 Prozent abgenommen.
CDW wurde am Markt mit 16.18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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