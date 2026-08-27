CDW Aktie 21034308 / US12514G1085
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel Verlust hätte ein CDW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren CDW-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden CDW-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CDW-Papier bei 204.00 USD. Bei einem CDW-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.902 CDW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (141.46 USD), wäre die Investition nun 693.43 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 30.66 Prozent verkleinert.
CDW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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