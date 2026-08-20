S&P 500-Titel CDW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CDW von vor einem Jahr verloren

Am 20.08.2025 wurde die CDW-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 166.91 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.599 CDW-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 82.20 USD, da sich der Wert eines CDW-Papiers am 19.08.2026 auf 137.20 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17.80 Prozent.

Insgesamt war CDW zuletzt 16.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch