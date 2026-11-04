S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein CBRE Group A-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit CBRE Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 151.44 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.603 CBRE Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 135.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 894.88 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 10.51 Prozent vermindert.

Der CBRE Group A-Wert an der Börse wurde auf 39.44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch