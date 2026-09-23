CBRE Grou a Aktie 14022594 / US12504L1098
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|Lukrative CBRE Group A-Investition?
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CBRE Group A von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CBRE Group A-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CBRE Group A-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 96.05 USD. Bei einem CBRE Group A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.411 CBRE Group A-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 141.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’468.51 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.85 Prozent angezogen.
CBRE Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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