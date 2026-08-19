S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in CBRE Group A von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem CBRE Group A-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 82.29 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 121.521 Anteilen. Die gehaltenen CBRE Group A-Anteile wären am 18.08.2026 17’900.11 USD wert, da der Schlussstand 147.30 USD betrug. Mit einer Performance von +79.00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

CBRE Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch