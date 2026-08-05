CBRE Grou a Aktie 14022594 / US12504L1098
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|Lohnendes CBRE Group A-Investment?
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CBRE Group A von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen CBRE Group A-Investment verdienen können.
Am 05.08.2016 wurden CBRE Group A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CBRE Group A-Aktie betrug an diesem Tag 29.61 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hat, hat nun 3.377 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 151.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 510.13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 410.13 Prozent zugenommen.
Alle CBRE Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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