Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CBRE Group A-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 99.61 USD. Bei einem CBRE Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.004 CBRE Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (130.71 USD), wäre die Investition nun 131.22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.22 Prozent angezogen.

Der CBRE Group A-Wert an der Börse wurde auf 38.39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch