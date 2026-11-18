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|Lohnender CBRE Group A-Einstieg?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CBRE Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen CBRE Group A-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CBRE Group A-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 99.61 USD. Bei einem CBRE Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.004 CBRE Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (130.71 USD), wäre die Investition nun 131.22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.22 Prozent angezogen.
Der CBRE Group A-Wert an der Börse wurde auf 38.39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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