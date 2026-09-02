S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden CBRE Group A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das CBRE Group A-Papier an diesem Tag bei 30.17 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CBRE Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 33.146 CBRE Group A-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’788.20 USD, da sich der Wert einer CBRE Group A-Aktie am 01.09.2026 auf 144.46 USD belief. Mit einer Performance von +378.82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für CBRE Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 42.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch