CBRE Grou a Aktie 14022594 / US12504L1098
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|Lukrativer CBRE Group A-Einstieg?
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CBRE Group A gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden CBRE Group A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das CBRE Group A-Papier an diesem Tag bei 30.17 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CBRE Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 33.146 CBRE Group A-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’788.20 USD, da sich der Wert einer CBRE Group A-Aktie am 01.09.2026 auf 144.46 USD belief. Mit einer Performance von +378.82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für CBRE Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 42.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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