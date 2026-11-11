S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CBRE Group A-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 73.49 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die CBRE Group A-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136.073 CBRE Group A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’341.27 USD, da sich der Wert einer CBRE Group A-Aktie am 10.11.2026 auf 134.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.41 Prozent vermehrt.

CBRE Group A war somit zuletzt am Markt 39.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch