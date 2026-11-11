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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CBRE Group A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CBRE Group A-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 73.49 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die CBRE Group A-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136.073 CBRE Group A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’341.27 USD, da sich der Wert einer CBRE Group A-Aktie am 10.11.2026 auf 134.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.41 Prozent vermehrt.
CBRE Group A war somit zuletzt am Markt 39.58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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