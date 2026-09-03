Casey's General Stores Aktie 916502 / US1475281036
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|Caseys General Stores-Dividendenzahlung
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03.09.2026 16:36:16
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Caseys General Stores-Aktionäre freuen
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Caseys General Stores-Anleger über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Caseys General Stores am 02.09.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 2.28 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 14.00 Prozent. Somit zahlt Caseys General Stores insgesamt 83.14 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der Caseys General Stores-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 14.98 Prozent nach oben angepasst.
Veränderung der Caseys General Stores-Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging das Caseys General Stores-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 753.59 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Caseys General Stores-Titels 0.28 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 0.43 Prozent.
Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Caseys General Stores via NASDAQ 50.84 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 50.89 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Caseys General Stores
Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2.57 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0.34 Prozent hinzugewinnen.
Caseys General Stores-Basisinformationen
Caseys General Stores ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 28.416 Mrd. USD. Caseys General Stores verfügt über ein KGV von aktuell 42.90. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Caseys General Stores auf 17.561 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 19.16 USD aus.
Redaktion finanzen.ch
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