Casey's General Stores Aktie 916502 / US1475281036
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|Lukratives Caseys General Stores-Investment?
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caseys General Stores-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Caseys General Stores-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das Caseys General Stores-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 244.02 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Caseys General Stores-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40.980 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 763.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’283.50 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 212.84 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Caseys General Stores belief sich zuletzt auf 29.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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