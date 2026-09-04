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Casey's General Stores Aktie 916502 / US1475281036

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Frühe Investition 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caseys General Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Caseys General Stores eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Casey's General Stores
608.50 CHF -0.79%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Caseys General Stores-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Caseys General Stores-Aktie bei 206.50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.484 Caseys General Stores-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 367.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 758.42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 267.27 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Caseys General Stores belief sich jüngst auf 27.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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