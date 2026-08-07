S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel hätte eine Investition in Caseys General Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Caseys General Stores-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Caseys General Stores-Aktie bei 195.45 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 51.164 Caseys General Stores-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 42’589.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 832.42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 325.90 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Caseys General Stores belief sich jüngst auf 31.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch