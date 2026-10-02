S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Caseys General Stores-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Caseys General Stores-Papier bei 187.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Caseys General Stores-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.336 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’305.76 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 01.10.2026 auf 619.50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 230.58 Prozent zugenommen.

Am Markt war Caseys General Stores jüngst 22.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch