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|Lohnende Caseys General Stores-Investition?
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Caseys General Stores-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Caseys General Stores-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Caseys General Stores-Aktie letztlich bei 191.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 52.208 Caseys General Stores-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35’383.73 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 29.10.2026 auf 677.74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 253.84 Prozent angezogen.
Am Markt war Caseys General Stores jüngst 24.98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Casey's General Stores Inc
Analysen zu Casey's General Stores Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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