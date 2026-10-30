S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Caseys General Stores-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Caseys General Stores-Aktie letztlich bei 191.54 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 52.208 Caseys General Stores-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35’383.73 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 29.10.2026 auf 677.74 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 253.84 Prozent angezogen.

Am Markt war Caseys General Stores jüngst 24.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch