S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Caseys General Stores-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Caseys General Stores-Anteile letztlich bei 116.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85.507 Caseys General Stores-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 642.28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54’919.20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 449.19 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Caseys General Stores betrug jüngst 23.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch