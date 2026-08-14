Casey's General Stores Aktie 916502 / US1475281036
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Caseys General Stores-Investment gewesen.
Am 14.08.2016 wurden Caseys General Stores-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 132.00 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Caseys General Stores-Aktie investiert hat, hat nun 0.758 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 853.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +546.80 Prozent.
Der Marktwert von Caseys General Stores betrug jüngst 31.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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