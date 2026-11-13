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|Lohnende Caseys General Stores-Investition?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caseys General Stores-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Caseys General Stores eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 13.11.2025 wurde die Caseys General Stores-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 536.66 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.863 Caseys General Stores-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’316.72 USD, da sich der Wert eines Caseys General Stores-Papiers am 12.11.2026 auf 706.63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.67 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Caseys General Stores belief sich jüngst auf 26.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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