S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caseys General Stores-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2023 wurde die Caseys General Stores-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 278.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.359 Caseys General Stores-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 214.99 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 24.09.2026 auf 598.85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +114.99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Caseys General Stores belief sich zuletzt auf 22.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch