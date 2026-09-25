Casey's General Stores Aktie 916502 / US1475281036
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caseys General Stores-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Caseys General Stores-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.09.2023 wurde die Caseys General Stores-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 278.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.359 Caseys General Stores-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 214.99 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 24.09.2026 auf 598.85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +114.99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Caseys General Stores belief sich zuletzt auf 22.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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