S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caseys General Stores-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Caseys General Stores-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 119.84 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Caseys General Stores-Aktie investiert hat, hat nun 8.344 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’237.32 USD, da sich der Wert eines Caseys General Stores-Anteils am 10.09.2026 auf 627.64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 423.73 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Caseys General Stores einen Börsenwert von 23.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch