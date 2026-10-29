S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carvana von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Carvana-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60.64 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Carvana-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.492 Carvana-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 973.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59.05 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2.62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Carvana eine Börsenbewertung in Höhe von 42.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch