Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carvana von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Carvana-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Carvana-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71.08 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 140.679 Carvana-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’153.73 USD, da sich der Wert eines Carvana-Anteils am 14.10.2026 auf 57.96 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.46 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Carvana belief sich zuletzt auf 43.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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