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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Carvana eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 22.10.2023 wurde die Carvana-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Carvana-Anteile letztlich bei 6.21 USD. Bei einem Carvana-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.093 Carvana-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 952.53 USD, da sich der Wert eines Carvana-Papiers am 21.10.2026 auf 59.19 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 852.53 Prozent.
Alle Carvana-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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