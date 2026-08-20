Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carvana-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Carvana-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Carvana-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67.72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.477 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 104.01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4.01 Prozent gesteigert.
Am Markt war Carvana jüngst 46.77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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