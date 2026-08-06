Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Carvana-Aktie: Hätte sich eine Carvana-Investition von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carvana-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Carvana-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69.13 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14.465 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (69.48 USD), wäre das Investment nun 1’005.06 USD wert. Mit einer Performance von +0.51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Carvana einen Börsenwert von 48.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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