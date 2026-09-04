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CarMax-Anlage im Blick 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CarMax von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in CarMax-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

CarMax
50.80 CHF 1.86%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades CarMax-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 83.58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.196 CarMax-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 74.95 USD, da sich der Wert eines CarMax-Anteils am 03.09.2026 auf 62.64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 25.05 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von CarMax belief sich zuletzt auf 8.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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